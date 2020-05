Wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich drei Männer verantworten, die die Bundespolizei am Samstagmorgen kontrollierte. Eine Fußstreife der Bundespolizei nahm auf der bahnabgewandten Seite einer Lärmschutzwand auf Höhe des Albtalbahnhofs nahe eines Rettungszugangs mehrere Personen wahr. Drei Männer machten sich an abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Ein 38-jähriger Deutscher identifizierte sich mit einem abgelaufenen Personalausweis, ein 29-jähriger Pole gab zunächst falsche Personalien an. Letzterer wurde bereits mehrfach zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Amphetamin in Unterhose

Die Personaldaten aller drei Männer ergab jedenfalls, dass sie in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Da sie unterschiedliche Angaben machten und diverse Werkzeuge mit sich führten, wurde die dreiköpfige Bande laut Polizei vorläufig festgenommen. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache wurde bei dem Jüngsten des Trios, einem 18-jährigen Deutschen, zudem mehr als 23 Gramm Amphetamin in der Unterhose gefunden. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung kamen sie auf freien Fuß.