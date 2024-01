Neuzugang in der Gastronomieszene: Das Ehepaar Jelena und Stefan Jelic hat in der Kandeler Hauptstraße 76 im ehemaligen „Wunschcafé“, sein eigenes „Sweetcafé“ eröffnet. Seit Anfang Januar bietet das Café mehrere Gerichte, süße und deftige, an. Tägliches Frühstück gibt es bis 13 Uhr. Beide Cafébesitzer bringen Erfahrungen in einer Bäckerei und in der Gastronomie mit. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.