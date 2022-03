Unbekannte haben in der Straße Halslache in Maximiliansau einen Stromverteilerkasten umgeworfen und beschädigt. Darüber informierte am Dienstag um 18.55 Uhr ein Anwohner die Polizeiinspektion Wörth. Die jugendlichen Täter hätten sich anschließend in Richtung Eisenbahnstraße entfernt. Einer habe eine rote Perücke aufgehabt. Die Polizei sucht Zeugen, da die Jugendlichen auch im Verdacht stehen, eine Körperverletzung begangen zu haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth.presse@polizei.rlp.de entgegen.