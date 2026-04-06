Am frühen Morgen des Ostermontags kam es gegen 4.30 Uhr zu einem Stromausfall. Grund war nach Angaben der Pfalzwerke AG ein defektes Kabel, das zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz sorgte. Der Stromausfall in Teilen der Gemeinden von Harthausen, Freisbach, Schwegenheim, Weingarten und Dudenhofen dauerte zwischen einer Minute und 1 Stunde und 56 Minuten. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG sowie Mitarbeitende der Netzleitstelle sorgten laut Unternehmen dafür, dass die Stromversorgung schnellstmöglich wiederhergestellt wurde.