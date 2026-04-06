Vorderpfalz Stromausfall: Haushalte bis zu zwei Stunden betroffen
Am frühen Morgen des Ostermontags kam es gegen 4.30 Uhr zu einem Stromausfall. Grund war nach Angaben der Pfalzwerke AG ein defektes Kabel, das zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz sorgte. Der Stromausfall in Teilen der Gemeinden von Harthausen, Freisbach, Schwegenheim, Weingarten und Dudenhofen dauerte zwischen einer Minute und 1 Stunde und 56 Minuten. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG sowie Mitarbeitende der Netzleitstelle sorgten laut Unternehmen dafür, dass die Stromversorgung schnellstmöglich wiederhergestellt wurde.