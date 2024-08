Einen Stromausfall gab es am Mittwochmorgen um 9.06 Uhr Störung in einzelnen Bereichen von Wörth. Das teilte die Pfalzwerke Netz AG auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Ausfall habe zwischen einer Minute und einer Stunde gedauert. Informationen zur Ursache liegen noch nicht vor, es könne aber einen Zusammenhang zu den Ausfällen wegen des Unwetters am Dienstagabend geben.

Aufgrund des Gewitters war es zu Kabelschäden im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke Netz AG gekommen. Betroffen waren am Dienstag um 20.12 Uhr Teile von Lingenfeld und Westheim. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen 4 Minuten und 51 Minuten.

Außerdem war gegen 18.36 Uhr ein Baum in eine Leitung gefallen und hatte einen Seilriss verursacht. Betroffen waren Teile von Neupotz, Leimersheim, Rheinzabern und Kuhardt. Die Versorgungsunterbrechung lag laut Pfalzwerke Netz AG zwischen 3 Minuten und 3 Stunden und 9 Minuten.