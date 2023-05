Zu einer Streiterei kam es am Samstagabend während eines Rockkonzerts mit einer Coverband in der Stadthalle in Wörth: Ein leicht angetrunkener Gast fühlte sich laut Polizei wegen einer fehlenden Auslasskarte ungerecht behandelt, und es kam zu Handgreiflichkeiten mit einem Security-Mitarbeiter. Polizisten konnten vor Ort die Situation beruhigen. Beide Männer hatten kein Interesse an der Strafverfolgung.