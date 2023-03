Leere Parkplätze rund um die Bahnhaltestellen: Am Bahnhof in Wörth als auch an der ansonsten gut frequentierten Haltestelle Maximiliansau-West standen am Montagmorgen auffällig wenig geparkte Autos. Gerade mal 3 Fahrzeuge waren es an der Haltestelle-West. Einen Stau auf der Straße in Richtung Rheinbrücke nach Karlsruhe gab es trotz des Streiks im ÖPNV nicht. Gegen 8.30 Uhr war B10 und auch der weitere Verlauf der Südtangente fast außergewöhnlich frei.