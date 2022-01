Ein 11-jähriger Junge wurde am Dienstagmittag auf Höhe der Bahnhaltestelle Bürgerpark von einer Straßenbahn erfasst. Laut Polizei war das Kind mit seinem Fahrrad unterwegs, wollte die Hans-Martin-Schleyer-Straße überqueren und habe die Bahn aus Richtung Rathaus zu spät oder nicht wahrgenommen. Der Zugführer habe eine Notbremsung eingeleitet, der Junge sei dennoch erfasst und und mehrere Meter mitgeschleift worden. Das Kind sei ansprechbar gewesen und mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Aktuell ist der innerstädtische Bahnverkehr zwischen Bahnhof und Badepark unterbrochen. Die S5 nach und von Karlsruhe startet und endet am Bahnhof. Laut den Verkehrsbetrieben wird ein Bus-Notverkehr eingerichtet.