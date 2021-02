Auch wenn die Sternsinger in der Pfarrei „Heilige Vierzehn Nothelfer“ Kandel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht persönlich vorbeischauen konnten, wurde die Aktion doch mit Spenden kräftig unterstützt.

In den Gemeinden Kandel, Schaidt und Steinweiler gingen immerhin 6055 Euro an Barspenden ein für die diesjährige Aktion „Segen bringen – Segen sein“. Für das Projekt „Jardim de Maria“ in Brasilien, das mit dem Namen von Schwester Marita Löhle sehr eng verbunden ist, wurden in Minfeld, Freckenfeld und Winden insgesamt 1178,96 Euro gespendet. Zu diesen Beträgen hinzugerechnet werden muss das Geld, das direkt auf das Konto des Kindermissionswerkes überwiesen wurde. Statt der Hausbesuche durch die Sternsinger wurden Segensbriefe und Aufkleber für die Haustür verteilt und damit Grüße und gute Wünsche für das neue Jahr gebracht. Alle Beteiligten hoffen, dass die Sternsinger im kommenden Jahr wieder durch die Straßen ziehen und vor oder in den Wohnungen singen können.