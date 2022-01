Schon im vergangenen Jahr verboten es die Pandemie-Vorschriften, dass die Sternsinger in gewohnter Weise von Haus zu Haus zogen. Auch 2022 dürfen sie dies nicht. Deshalb musste eine andere Lösung gefunden werden. In der Pfarrei Heilige Vierzehn Nothelfer Kandel sieht sie nach Angaben von Pastoralreferent Thomas Jäger so aus, dass Segenspakete verteilt werden. In diesen befinden sich Karten, Aufkleber (für die Haustüren) und Spendentütchen. Empfänger sind alle Haushalte, die schon in den vergangenen Jahren besucht wurden. Neue Interessenten melden sich beim Pfarramt in der Goethestraße in Kandel, Telefon 07275 1239.

Motto der 64. Sternsinger-Aktion ist „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die Spendentütchen können bis Ende Januar während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro Kandel abgegeben werden, in den Außenstellen in Minfeld, Schaidt und Steinweiler oder bei den Gottesdiensten. Wer eine Spendenquittung wünscht, muss das Adressfeld des Spendentütchens ausfüllen. Die Spende kann aber auch direkt überwiesen werden.

Info