Nach der neuen Asphaltdecke soll es neue Schutzplanken geben. Das hat im Bereich Wörther Trog über ein halbes Jahr gedauert.

Seit Mitte August erneuert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Asphaltschichten der A 65 zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kreuz Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe auf rund 3,5 Kilometern Länge. Der Grund dafür waren erhebliche Fahrbahnschäden. Dabei wurden die Auf- und Abfahrtsrampen bei der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg mit saniert. Die Arbeiten kamen gut voran: Nachdem die „alten“ Asphaltschichten abgefräst wurden, konnte wegen des guten Wetters bereits am Donnerstag mit dem der Einbau der neuen Asphaltschichten begonnen werden, so die Autobahn Südwest.

Begleitet waren die Arbeiten – trotz der Ferienzeit – von täglichen Staus im Berufsverkehr. Die werden weitergehen. Denn ab voraussichtlich Mittwoch, 7. September, soll mit der Erneuerung der Schutzeinrichtungen im Bereich des Mittelstreifens beider Fahrtrichtungen begonnen werden, so die Autobahn Südwest. Ab dann kann auch die Sperrung der Auf- beziehungsweise Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg wieder aufgehoben werden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist planmäßig für Anfang Oktober vorgesehen. Das Problem: Auf dem Streckenabschnitt im Wörther Trog hat der Einbau der neuen Schutzplanken, die einen 38-Tonner aufhalten können, über ein halbes Jahr gedauert. Der Grund: Die Lieferkette war während der Arbeiten abgerissen, Spezialteile monatelang nicht lieferbar.

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro.