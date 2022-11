In den Nächten von Samstag, 5. November (ab 22.45 Uhr), bis Sonntag, 6. November (bis 6.45 Uhr), sowie Samstag, 19. November (ab 22.45 Uhr), bis Sonntag, 20. November (bis 6.45 Uhr), kommt es nach Mitteilung der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) zu Zug- und Haltausfällen auf den Linien S5 und S51. Grund dafür seien sogenannte Blockprobefahrten im Bahnhof Wörth, also mehrfache Testfahrten, die infolge von Arbeiten an den Leit- und Sicherungstechnik (LST-Anlagen) stattfinden müssten. Für die Streckenabschnitte zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark sowie zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Bahnhof ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Die AVG weist ausdrücklich darauf hin, dass der Streckenabschnitt zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim weiterhin auf der Schiene bedient werden kann. Zur Herstellung von Anschlussverbindungen an die ersatzweise fahrenden Busse würden in den oben genannten Nächten die Fahrzeiten der Züge zwischen Wörth Bahnhof und Germersheim allerdings geändert. Den Fahrplan der Ersatz-Busse findet sich auf der Website der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft unter www.avg.info.