Zwar wird kontrolliert und mit mobilen Geräten an wechselnden Standorten geblitzt. Dennoch wird weiter zu schnell gefahren. Das berichtete Bürgermeister Michael Gaudier in der jüngsten Sitzung des Stadtrats, als es um einen Antrag der Grünen-Fraktion zur Einrichtung von stationären Blitzern ging. Im Bereich der Rheinstraße und der Saarstraße seien täglich 9000, 10.000 Fahrzeuge unterwegs, so Gaudier. In der Rheinstraße seien folgende Höchstgeschwindigkeiten gemessen worden: Bei einem Motorrad 140 Stundenkilometer, bei einem Pkw 120 Stundenkilometer – beides in der 30er Zone.

Bei der Ortsgemeinde Winden und in Herxheimweyher werde als Argument für stationäre Blitzer stets die Funktion als wichtige Querverbindung zur A65 angegeben, heißt nun in der Beschlussvorlage. Dieses Argument könne man auch für Rheinstraße, die Saarstraße, die Bahnhofsstraße und Landauer Straße gelten lassen. Stationäre Blitzer könnten hier zu einer Verkehrsberuhigung beitragen.

Der Stadtrat beauftragt bei zwei Enthaltungen die Verwaltung,

die Genehmigung beim Ministerium des Innern und Sport zu beantragen.