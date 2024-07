„Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens bleibt die Stadtverwaltung geschlossen.“ Mit dieser Ansage wurde der ein oder andere Wörther Bürger am Mittwochvormittag bei seinem Anruf im Rathaus überrascht. Aber keine Sorge: Corona hat nicht schon wieder zugeschlagen und auch keine anderen Viren haben sich in der Verwaltung ausgebreitet. Hintergrund war eine Netzwerkstörung in der Nacht, wie Bürgermeister Steffen Weiß mitteilt. Bei den Telefonen der Behörde stimmten am Morgen Datums- und Zeitangaben nicht mehr. Außerdem habe sich bei den Mitarbeitern, die bei einem Anruf nicht am Platz waren, eine veraltete Ansage auf dem Anrufbeantworter zugeschaltet, so Weiß. Warum das so war, wisse man noch nicht. „Der Fehler ist aber behoben“, versichert der Bürgermeister.