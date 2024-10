Tobias Zimmermann ( CDU), erster Beigeordneter der Stadt Hagenbach, bleibt weiter zuständig für die Geschäftsbereiche Stadtentwicklung und Stadtmarketing. Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung hat ihm der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die beiden Geschäftsbereiche erneut übertragen, für die er in den vergangenen fünf Jahren bereits verantwortlich war. Zusätzlich kümmert sich Zimmermann noch federführend um die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts sowie das Projektmanagement beim Hauptschulgebäude. In der konstituierenden Sitzung im September war Christian Völker (FDP) zum zweiten Beigeordneten gewählt worden. Er wird sich schwerpunktmäßig um Verkehrsangelegenheiten und das Thema Umwelt kümmern. Die dritte Beigeordnete Yvonne Gemeinder (CDU) bleibt ohne Geschäftsbereich.