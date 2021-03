Die Handball- und Leichtathletikabteilung des TSV Kandel haben gemeinsam die Kandeler Stadtrallye ins Leben gerufen. Die beiden Abteilungen möchten auf diesem Wege wenigstens eine kleine Alternative zum Alltag bieten. Egal ob Familie, Großeltern mit Enkelkindern oder Alleinstehende– teilnehmen kann jeder.

Die Lösungen zu den 25 Fragen finden sich rund um Kandel. Noch bis Dienstag, 6. April, ist Zeit diese zu beantworten. Also rauf aufs Fahrrad oder rein in die Schuhe und schon kann es losgehen. Unter allen Teilnehmenden werden Gutscheine verlost, die in Kandeler Geschäften eingelöst werden können.

Info