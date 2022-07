Der Kreis Germersheim liegt vorn: Mit 658.171 Gesamtkilometern ist er beim Stadtradeln-Wettbewerb bislang an erster Stelle in Rheinland Pfalz. Drei Wochen im Juni galt es, so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen. Zum ersten Mal haben alle Verbandsgemeinden und Städte mitgemacht. Die Verbandsgemeinden Rülzheim und Hagenbach nehmen mit 8,0 und 7,92 Kilometer pro Einwohner nicht nur im Landkreis, sondern zum jetzigen Zeitpunkt auch im Bundesland die ersten beiden Plätze ein“, so der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler bei der Siegerehrung. Allerdings gehe der Gesamtwettbewerb geht noch bis 30. September.

Bei den effizientesten Teams lagen die ersten drei Plätze knapp beieinander, nämlich mit 1096 Kilometer pro Kopf „Die Allee“ (VG Rülzheim), mit 1080 die „Drahtesel-Flitzer“ aus Kandel und mit 975 die „Lucky Ducks“ aus Kandel. Die 64 „Sunnemer Guggucksradler“ belegen mit 37.189 Kilometern den ersten Platz in der Wertung Gesamtkilometer, gefolgt von der Leichtathletikgemeinschaft „LG Rülzheim“ und der „Schreberjugend Minfeld“ mit 20.365 und 17.992 Kilometern.

Wären die beim Stadtradeln zurück gelegten Kilometer mit dem Auto gefahren worden, wären 101 Tonnen CO 2 freigesetzt worden, so die Klimaschutzmanagerin Annika Weiss und die Kreisbeigeordnete Jutta Wegmann. „Dies haben die 2599 Radelnden im Landkreis eingespart.“

Auch acht Schulen nahmen am Schul-Stadtradeln teil. Die vorderen drei Plätze belegten die Nardini-Förderschule Germersheim, die Berufsbildenden Schule Germersheim/Wörth und die Richard-von-Weizsäcker-Realschule Germersheim mit jeweils 296, 279 und 181 Kilometern pro Kopf. Die Carl-Benz-Gesamtschule Wörth aktivierte 124 Radelnde und erhielt dafür sowie für die 21963 Gesamtkilometer einen Sonderpreis.