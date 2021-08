Wörth nimmt an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Möglichst viele Menschen sollen auf das Fahrrad umsteigen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Träger der Stadtradel-Aktion ist das Klimabündnis. Vom 1. bis 21. September können Menschen, die in der Stadt oder den Ortsbezirken wohnen, arbeiten, dort zur Schule gehen, in einem Verein Mitglied sind oder einen sonstigen Bezug zur Stadt haben, sich registrieren. Es spielt keine Rolle, wo die Kilometer gefahren werden. Bis Freitag hatten sich 131 Teilnehmer für die Stadt eingetragen.

Teilnehmer können sich einem der bisher 22 Teams zuordnen, ein eigenes Team bilden oder als Einzelfahrer zum Offenen Team kommen. Teilnehmer mit einem Smartphone können die Kilometer mit Hilfe der Stadtradeln-App tracken. Alternativ können diese online (stadtradeln.de/woerth) eingetragen werden. Teilnehmer können ihre Kilometer auch in einen Wochenbogen, der bei der Stadtverwaltung erhältlich ist, eintragen.

Die Stadt Wörth stiftet allen Radlern, die in den drei Wochen mindestens 500 Kilometer radeln, einen Baum im öffentlichen Raum. Eine Plakette nennt die Radleistung und den Teilnehmer.

Info

Anmeldung unter www.stadtradeln.de/woerth. Weitere Info bei der Stadtverwaltung Wörth, Jana Cappel, Telefon 07271 131635, E-Mail: jana.cappel@woerth. Zum Start am Mittwoch bittet die Stadt eine kleine Feierabendradtour mit Einkehr in der örtlichen Gastronomie an. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rathaus.