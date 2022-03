Das Impfzentrum in der Stadthalle Kandel öffnet auch diese Woche wieder, und zwar am Freitag, 4. März, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 5. März, von 11 bis 13 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Stadt und Verbandsgemeinde Kandel konnten ortsansässige Ärzte seit Jahresbeginn bereits 1.500 Corona-Impfungen verabreichen. Federführend sind dabei Dr. Thomas Dambach (Kandel) und Dr. Rainer Fritz (Wörth). Nach ihren Angaben konnten bisher alle zur Verfügung gestellten Impfdosen von Biontech und Moderna verwendet werden. Es gibt auch keine Wartezeiten. Impfwillige melden sich unter www.terminland.eu/VG-Kandel im Internet an. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter der Telefon-Nummer 07275 960-124 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr) gerne zur Verfügung. Ab sofort ist auch eine vierte Impfung möglich, falls die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.