[Aktualisierung 18.40 Uhr] Erneut gab es eine Störung im Bereich des Wörther Bahnhofs. Die Albtal-Verkehrsgesellschaft informierte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr über eine Weichenstörung. Die Stadtbahnlinie 5 fuhr nicht über den Bahnhof hinaus Richtung Badepark. Am Mittwochabend endete die S5 aus Richtung Karlsruhe zeitweise bereits in Knielingen, Rheinbergstraße. Doch ab 18.36 Uhr rollten die Bahnen RHEINPFALZ-Informationen zufolge wieder.