[Aktualisiert: 22.5.2024, 16.49 Uhr] Nachdem die Stadtbahn-Line S5 ab Mittwochmittag bei Bedarf an der Haltestelle Alte Bahnmeisterei angehalten hat, geschieht das seit dem Nachmittag wohl nicht mehr. Darüber informierte die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) am Nachmittag. Der Grund sei derselbe, weshalb die Haltestelle bereits in den letzten Tagen gesperrt war: die wegen der Hochwasserlage am Heilbach überschwemmte Unterführung.