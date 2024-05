Die Stadtbücherei hatte zum Jahreswechsel eine Umfrage zu den Öffnungszeiten in der Hauptstelle gestartet, an der 223 Personen teilgenommen hatten. Von diesen waren 80 Prozent zufrieden und 15 Prozent unzufrieden. Nach der Auswertung und den erhobenen Besucherzahlen werden die Öffnungszeiten ab Juni angepasst. Zwei Vormittage werden den Besuchen von Kitas, Schulen und Gruppen vorbehalten. Dafür werden Montag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und Dienstag und Donnerstag bereits ab 13 Uhr geöffnet sein. Mittwochs bleibt geschlossen. Samstags ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. In der Bücherei im Spritzenhaus entfallen aufgrund geringer Nutzung ab Juni die Öffnungsstunden am Mittwochabend. Die Bücherei ist immer freitags von 12 bis 15 Uhr offen.