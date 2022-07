Anfang 2023 soll die neue städtische Kita eröffnen. Nun wird über eine Abgabe der Trägerschaft nachgedacht. Was hinter dem Antrag steckt.

Im ersten Quartal 2023 soll die dritte städtische Kindertagesstätte von Kandel eröffnet werden. Derzeit laufen in der Pestalozzistraße die Bauarbeiten. Nun bringt Markus Schowalter (FDP) ins Gespräch, ob man nicht nach einem anderen Träger suchen könnte. Man könne testen, ob jemand Interesse habe, sagte er jüngst im Stadtrat. Die Stadt könne durch die Abgabe der Trägerschaft Kosten sparen, auch könne die angespannte Personalsituation so vielleicht entlastet werden.

„Ich bin schon im Gespräch mit Kirchen und anderen möglichen freien Trägern“, sagte Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU), der innerhalb des Stadtvorstands den Fachbereich Kitas unter sich hat. Allerdings werde nun die Zeit knapp. Man sei derzeit in der Phase, in der es darum gehe, neues Personal einzustellen. Auch gehe es um die konzeptionelle Ausrichtung der Kita.

„Rational rangehen“

Man müsste da „rational rangehen“, sagte Jutta Wegmann (Grüne). Man müsse die Chancen und Risiken genau betrachten. Das betonte auch Judith Vollmer (CDU). Bleibt zudem die knifflige Frage, dass die Stadt Kandel drei Kita-Leiterinnen hat, von denen sich zwei derzeit in Elternzeit sind. Was würde aus ihnen werden, wenn es keine drei städtischen Einrichtungen gibt? Genau dies sei einer der kritischen Punkte, sagte Bürgermeister Niedermeier. Denn es soll jeweils eine Gruppe der beiden Kitas in die neue Kita ausgelagert werden. Die Erzieherinnen dürften dann in der neuen Einrichtung aber nicht schlechter gestellt sein.

Informationen der RHEINPFALZ zufolge ist der DRK Kreisverband ein Interessent für die Trägerschaft der Kita. Das Thema wird am Dienstag, 9. August, im Haupt- und Finanzausschuss wieder diskutiert. Dann allerdings in nicht-öffentlicher Sitzung.