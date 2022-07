Die Stadt Wörth soll grüner werden. Der erste Schritt dazu soll die Begrünung städtischer Liegenschaften sein. Ein entsprechender Antrag aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig eingenommen. Die Verwaltung soll zunächst eine Liste aller städtischen Liegenschaften anfertigen. Das Augenmerk solle dabei auf die Begrünung von Dach und Fassade, den Baumbestand und die Versiegelung der Außenfläche gerichtet werden, wie Iris Lindner (Grüne) betonte, die den Antrag vorstellte. Außerdem sollen Potenzialflächen für Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Anbringung von Solarthermie beziehungsweise Photovoltaikanlagen. Auch Angaben über den energetischen Zustand der Gebäude sollen gemacht werden. Als Begründung wurde angegeben, dass 16 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland aus dem Gebäudesektor stammen. „Die Begrünung von städtischen Gebäuden und Grundstücken dient der Verbesserung des lokalen Siedlungsklimas“, sagte Lindner. Auch werde der Lebensraum für Insekten und andere Tiere verbessert. Die Stadt habe eine Vorbildfunktion für die Bürger. „Vielleicht können wir schon bald damit anfangen, etwa bei größeren Gebäude als eine Art Pilotprojekt“, sagte Stadtbürgermeister Dennis Nitsche (SPD). In den nächsten städtischen Haushalt soll auf jeden Fall Geld dafür eingeplant werden.