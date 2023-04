Blaulicht am späten Sonntagabend am Globus-Baumarkt an der Maximilianstraße in Maximiliansau: Grund für das Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehren aus Wörth und Maximiliansau, des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei Wörth war eine defekte Sprinkleranlage. Um 22.11 Uhr gab es den Alarm im Baumarkt, teilten Einsatzkräfte vor Ort mit. Konfrontiert wurden diese nicht mit einem Feuer, sondern mit Wasser, das es dann zu beseitigen galt. Auch der Gebäude-Sicherheitsdienst war vor Ort. Ein Grund für den Defekt und ob ein Schaden entstand, war zunächst nicht zu erfahren.