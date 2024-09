Ein aufmerksamer Passant meldete am Montagabend einen qualmenden Zigarettenautomaten in der Elsässer Straße. Vor Ort konnte im Ausgabeschacht eine Dose Deodorant festgestellt werden, „welche angezündet wurde, um vermutlich den Automaten zu sprengen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Versuch misslang. Die zuständige Firma wurde von der Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth unter 07271 92210 in Verbindung zu setzen.