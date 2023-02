Zwischen Montag, 20. Februar, und Donnerstag, 23. Februar, haben Unbekannte mehrere Gegenstände auf einem Spielplatz in Kandel mit Graffiti besprüht. Laut Polizei verursachten sie dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.