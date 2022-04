Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause fand wieder das Schülervorspiel des Klavierlehrers Matthias Wöschler in der Festhalle statt. Die Einnahmen der Spendenkasse gingen diesmal an die Ukraine-Hilfe der SOS-Kinderdörfer. Die Organisation musste wegen des Kriegs die Bewohner ihrer ukrainischen Dörfer in benachbarten Staaten unterbringen, unterstützt aber auch Kinder und Familien, die weiterhin im Land bleiben. Die Stadtverwaltung Wörth hat die Hallenmiete für das Vorspiel erlassen, sodass ein Betrag von 600 Euro an die SOS-Kinderdörfer überwiesen werden konnte.