Eine Spende in Höhe von 300 Euro erhielt die Tafel Wörth vom SPD-Ortsverein Jockgrim. Diese Summe wurde bei der Veranstaltung „Freitags für Jockgrim“ eingesammelt, die bereits im Juli stattgefunden hatte. Sämtliche Einnahmen über Essen und Trinken wurden nun an die Tafel gespendet. Tafel-Vorsitzende Uschi Bisanz bedankte sich für die Unterstützung, die gerade in der aktuellen Situation dringend benötigt wird. Durch den Krieg in der Ukraine muss die Tafel noch mehr Menschen als zuvor vor allem mit Lebensmitteln versorgen.