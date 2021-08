Der SPD-Ortsverein Kandel feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund findet am Sonntag, 5. September, 11 Uhr, im Kultur-Saal der Stadthalle Kandel eine Jubiläumsmatinee mit Mitgliederehrungen statt. Auch Bundestagsabgeordneter und Spitzenkandidat Thomas Hitschler, der Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Alexander Schweitzer sowie der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck werden anwesend sein. Die Bevölkerung ist eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Zu deren Besuch ist es nötig, wegen der Corona-Pandemie am Eingang einen Impfnachweis oder negativen Schnelltest vorzulegen.