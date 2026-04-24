Die Gemeinde Rheinzabern will Wohnraum für ältere Menschen in zentraler Lage schaffen. Nun war der Spatenstich für über 40 Wohneinheiten.

Auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Gelände der Rülzheimer Straße entstehen ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten sowie ein weiteres mit 21 Einheiten für betreutes Wohnen. Der Spatenstich setze auch ein Zeichen für die nachhaltige Entwicklung unserer Region „und eine lebenswerte Zukunft, die den Bedürfnissen aller Generationen gerecht wird“, sagt Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz. Auf dem Areal werden mehrere Generationen leben. Geplant sind außerdem Photovoltaikanlagen, eine extensive Dachbegrünung sowie versickerungsfähige Pflasterungen zur Regenwassernutzung.

2023 hat die S-Immobilien Invest GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Sparkasse Südpfalz, das Grundstück erworben, um dort eine bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Wohnanlage zu realisieren. Im zweiten Quartal 2025 erfolgte der Erwerb eines zusätzlichen Grundstücks, das einen direkten Zugang zu Einkaufsmöglichkeiten schafft. Ein Fußweg wird eine barrierefreie Anbindung an die Nahversorgung ermöglichen.

Es sei auch Aufgabe des Landkreises, Wohnangebote zu unterstützen, die diesen Personenkreis insbesondere berücksichtigt, sagte Landrat Martin Brandl. Zusammen mit beispielsweise der Sozialstation sei solch’ ein Wohnprojekt ein Gewinn für den Ort. „Der Bedarf an Wohnraum für ältere Menschen ist in Rheinzabern groß. Dieses Projekt verbessert die Wohn- und Lebensqualität und fügt sich harmonisch in die Gemeindeentwicklung ein“, erklärt Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel.