Zeigen sich die ersten Spargelspitzen, dreht sich in der Südpfalz alles um das „königliche Gemüse“. Bei Genusstouren mit den Rad geht es über die Felder zu Hofläden und Restaurants.

Zeigen sich die ersten Spargelspitzen, dreht sich in der Südpfalz alles um das „königliche Gemüse“. Bei Genusstouren mit den Rad geht es über die Felder zu Hofläden und Restaurants. Ob klassisch zu Hause zubereitet oder in kreativen Variationen in der Gastronomie – der feldfrische Spargel wird zum Geschmackserlebnis. Spezielle Spargel-Buffets, beispielsweise beim Hofmarkt Zapf oder im Kochs Restaurant im Hotel Zur Pfalz in Kandel, laden dazu ein, die saisonale Spezialität zu genießen, heißt es in der Mitteilung von Südpfalz-Tourismus. Der Verein verweist Motto-Radtouren durchs Anbaugebiet. Auf der „Spargel-Grumbeer-Tour“ und der „Spargel-Erdbeer-Tour“ führen Strecken von rund 50 Kilometern durch Spargel-, Erdbeer- und Kartoffelfelder. Mehrere Radwege stehen unter dem Motto „Unterwegs mit viel Genuss“ und verbinden Weinberge, Obstplantagen und Gemüsefelder mit Direktvermarktern. So führt die rund 30 Kilometer lange Rundtour „Radeln von Hof zu Hof“ ab Kandel durch Felder und Orte. Die etwa 36,6 Kilometer lange Tour „Vom Riesling zum Zander“ verläuft von der Deutschen Weinstraße bis zum Rhein. Zu den bekannten Routen zählt der rund 140 Kilometer lange Kraut- und Rüben-Radweg. Weitere Angebote sind die 39 Kilometer lange „Rheinschleife für Genießer“ mit Stationen an den Rheinauen, der „Schlemmermeile“ in Neupotz sowie am Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern und am Ziegeleimuseum bei Germersheim. Ergänzend verweist Südpfalz-Tourismus auf Übersichten zu Spargelhöfen, Gastronomie, Winzern und Direktvermarktern im Internet zu finden unter https://vr.suedpfalz-tourismus.de.