Am Mittwoch, 11. August, findet im Foyer der Wörther Festhalle mit Unterstützung des DRK Kreisverbandes sowie der Stadt Wörth eine Sonderimpfaktion des regionalen Impfzentrums statt. Von 9 bis 14 Uhr können sich hier alle Menschen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland eine Corona-Schutzimpfung geben lassen – ganz ohne Termin oder Anmeldung. Einfach hinkommen, Personalausweis, Krankenkassenkarte und falls vorhanden Impfpass mitbringen und schon gibt es den begehrten Piks, um vor Corona geschützt zu sein. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren sollten in Begleitung eines Erwachsenen sein und benötigen das Einverständnis eines Sorgeberechtigten.

„Ich bitte alle Menschen in und um Wörth, die bislang noch keinen Impfschutz erhalten haben, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Nur wenn wir alle oder zumindest möglichst viele Menschen geimpft sind, schützen wir uns selbst und das Leben innerhalb unserer Gesellschaft“, wirbt Landrat Fritz Brechtel (CDU) für die Sonderimpfaktion in Wörth.