Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Kinder sind hoch motiviert und arbeiten äußerst konzentriert“, lobt die selbstständige Lehrkraft Jutta Zingler vom Kumos-Lerncenter die Teilnehmer an der Sommerschule in der Ludwig-Riedinger-Grundschule in Kandel. Sie ist für die Gruppe der ersten und zweiten Klasse zuständig – zusammen mit Nella, die nach ihrem Fachabitur den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der Verbandsgemeinde Kandel ableistet.

Volle Zustimmung erhält Jutta Zingler auch von einem Realschullehrer und der Lehramtsanwärterin Nele Eustachi, die mit den Schülern der dritten und vierten Klasse