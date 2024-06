Zu einem Kleinbrand wurde die Feuerwehr Wörth am Dienstagabend gegen 18 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde ein brennender Solarspeicher, der vom Besitzer bereits ins Freie gebracht worden war. Der Litium-Ionen-Akku, der bei dem Hochwasserereignis vor wenigen Wochen einen Wasserschaden erlitten hatte und nicht angeschlossen war, hatte sich aufgrund einer chemischen Reaktion von selbst entzündet. Von einem Atemschutztrupp wurde der Speicher mittels Strahrohr soweit herunter gekühlt, bis er in ein geeignetes Behältnis verladen und weiter gekühlt werden konnte. Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, schreibt die Feuerwehr in den sozialen Medien.