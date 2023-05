Das Senioren-Orchester Karlsruhe lädt zum Benefizkonzert am Samstag, 13. Mai, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), in die Stadthalle ein. Das Orchester wird von Ute Münchgesang geleitet und die Moderation übernimmt Wolfgang Hansen. Die Schirmherrschaft obliegt der Stadt Kandel. Der Erlös des Konzertes geht je zur Hälfte an die Seniorenarbeit der Stadt und an die Bürgergemeinschaft Kandel. Der Eintritt ist frei – Spenden erbeten.

Zu einem weiteren Konzert lädt die Stadtkapelle zusammen mit der Stadt Kandel am Sonntag, 14. Mai ein. Das Muttertags-Konzert findet um 11 Uhr auf dem Plätzel statt, das jedoch bei Regen entfällt.