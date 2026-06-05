Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag wurde ein 88-jähriger Mann von seinem eigenen Auto überrollt und hierbei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Mann gegen 14.25 Uhr in der Rheinbergstraße in Karlsruhe-Knielingen aus seinem Peugeot-Kastenwagen aus und hatte hierbei wohl noch bei dem Automatikfahrzeug den Rückwärtsgang eingelegt. Deshalb rollte das Fahrzeug laut Polizeibericht nach hinten. Beim Versuch, das Auto zu stoppen, geriet der 88-Jährige unter den Peugeot und wurde überrollt. Das Auto blieb nach wenigen Metern an einer Grundstückshecke stehen. Ein hinzueilender Zeuge leistete dem Schwerverletzten unmittelbar Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Weder am Fahrzeug noch an der Grundstücksumgrenzung entstand nach dem derzeitigen Sachstand ein nennenswerter Sachschaden. Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittelt.