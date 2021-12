Ein Bummel ohne Christkindlmarkt in der Weihnachtszeit lohnt sich trotzdem. Die Stadt Kandel ruft einen Selfie-Wettbewerb ins Leben.

Um der weihnachtlichen Stimmung etwas nachzuhelfen, hat sich das City-Management der Stadt Kandel einen Selfie-Wettbewerb mit Weihnachtsfiguren ausgedacht.

Die Holzkrippe mit lebensgroßen Figuren auf dem Plätzel, der Riesen-Adventskranz am Brunnen beim Rathaus oder der Wunschbaum in der Bärenhofpassage seien ohnehin einen Besuch wert, so die Stadtverwaltung. Ab dem Nikolaustag gibt es zudem offizielle „Selfie-Points“: Besucherinnen und Besucher können sich zwischen Plätzel und Bahnhofsstraße neben Weihnachtsfiguren oder mit mitgebrachtem Dekor digital verewigen.

Dazu wurde ein Selfie-Wettbewerb ins Leben gerufen. Unter: #kandelerselfiepoint, über Whatsapp oder per Mail können Besucherinnen und Besucher ihr Selfie posten und versenden und mit etwas Glück Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro gewinnen. Die Selfies werden über die Social Media Accounts der Stadt Kandel und dem VHG Kandel veröffentlicht. Eine Einsendung der Bilder setzt daher das Einverständnis zur Veröffentlichung voraus.

Ebenfalls vor Ort ist der „Weihnachts-Schlecker“ in der Dampfnudelpassage. Hier bieten Standbetreiber nach der Absage des Weihnachtsmarktes ihre bereits georderte Ware an. Geöffnet hat dieser an den Adventswochenenden, Donnerstag und Freitag, von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. Am Rathaus-Platz verkauft der Bratwurst-Stand der Metzgerei Wenz Würstchen, Steaks oder Pommes „to go“.

Die Selfies können bis zum 27. Dezember verschickt werden, um am Wettbewerb teilzunehmen.

Info

Selfies verschicken oder posten mit #kandelerselfiepoint über WhatsApp-Telefon 015780630429 oder E-Mail an jennifer.tschirner@vg-kandel.de oder info@vhg-kandel.de.