[Aktualisiert: 13. März 2024, 14.38 Uhr] Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizisten und Kräfte des Ordnungsamts Schulwege in Rülzheim und Kandel. Ergebnis in Rülzheim: Vier Kinder waren nicht ordnungsgemäß gesichert. Mehrere Eltern, die die Kontrolle sehr begrüßten, haben die Beamten angesprochen, heißt es im Polizeibericht. Schwerpunkt der Kontrolle in Kandel war ebenfalls das Thema „Kindersicherung“, es wurde aber auch auf das Durchfahrtsverbot an der dortigen Bushaltestelle geachtet. Hier ergaben sich 16 Verstöße.

Info

In der Ursprungsfassung war die später gemeldete Schulwegkontrolle in Kandel noch nicht enthalten.