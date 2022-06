Die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth lädt Vereine, Organisationen und Institutionen in Wörth und der näheren Umgebung zu einem Kooperationsprojekt ein. Unter dem Motto „Gemeinsam bewegen wir was“ wird am Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 16 Uhr auf dem Schulcampus ein großes Schulfest gefeiert. Dazu sind alle Vereine und Organisationen eingeladen mitzumachen und den Schülern auf einem „Markt der Möglichkeiten“ das große Spektrum an Freizeit- und Mitwirkungsmöglichkeiten in ihrer Region aufzuzeigen. „Gemeinsam soll auch wieder einmal ein Fest gefeiert werden, nachdem das soziale Miteinander unter Corona gelitten hat und die sinnvolle Gestaltung der Freizeit sowie die Ausübung liebgewonnener Hobbys nur eingeschränkt möglich waren“ – schreibt die Schule in ihrer Einladung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Teilnahme mit einem Info-Stand, einer Mitmach-Aktion, einem Workshop-Angebot oder auch einem Bühnenauftritt. Für weitere Ideen der Mitwirkung ist die Schule offen.

Zur besseren Planung des Events bittet die IGS um eine Rückmeldung bis zum 15. Juni. Rückmeldebogen sind verschickt worden. Fragen und Anregungen können an die Didaktische Koordinatorin Daniela Micek gerichtet werden: schulfest@igs-woerth.de 07271 94966-14.