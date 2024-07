Unter dem Motto „CBG goes Olympia – Bewegung in Vielfalt“ feiert die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth ihr Schulfest am Sonntag, 7. Juli, 11 bis 16 Uhr, auf dem gesamten Schulgelände. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre bei den Projekttagen erzielten Ergebnisse, es gibt ein Bühnenprogramm und Mitmachaktionen für Kinder sowie Ausstellungen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.