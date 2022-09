Schulen in der Südpfalz erhalten 2,645 Millionen Euro aus dem Schulbauprogramm des Landesbildungsministeriums. Das teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig am Montag mit.

Folgende Schulen erhalten eine Landesförderung: die Grundschule Freckenfeld erhält 120.000 Euro, die Grundschule Germersheim 65.000 Euro, die Grundschule Herxheim 105.000 Euro und die Rohrbach 75.000 Euro. Außerdem bekommt das Europa-Gymnasium Wörth 200.000 Euro und das Goethe-Gymnasium Germersheim 125.000 Euro, an die Realschule plus Germersheim gehen 640.000 Euro und an die Berufsbildende Schule Wörth-Germersheim 70.000 Euro. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Kandel bekommt 420.000 Euro, die IGS Rheinzabern 185.000 Euro und die IGS Wörth 640.000 Euro.

Die Anträge der Kandeler Ludwig-Riedinger-Grundschule und der Dammschule Wörth, sowie ein weiterer Antrag der BBS Germersheim-Wörth, des Pamina Schulzentrums in Herxheim und der Grundschule Klingenmünster befänden sich noch in Bearbeitung, schreiben die lokalen SPD-Abgeordneten Markus Kropfreiter, Katrin Rehak-Nitsche und Alexander Schweitzer in einer Pressemitteilung. Man erwarte jedoch auch für diese Projekte baldige Förderzusagen vom Land.

Insgesamt werden im aktuellen Schulbauprogramm landesweit 314 Projekte mit einer Gesamtsumme von mehr als 62 Millionen Euro gefördert. 60 Projekte wurden neu in das Programm aufgenommen. Über alle Schularten hinweg fließen die Mittel in Um- und Neubaumaßnahmen sowie Sanierungs- oder Brandschutzmaßnahmen.