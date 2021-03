Seit Anfang März ist ein Schnelltest für alle Erzieherinnen zweimal pro Woche möglich. Die Kandler Zahnarztpraxis Dr. Kußmaul geht nun direkt in alle fünf Kandler Einrichtungen und testet. Das sind allein in Kandel fast 100 Erzieherinnen und damit 200 Tests pro Woche.

Neben der Tätigkeit in der Praxis ist das Team um Dr. Kußmaul nun stark mit den Tests beschäftigt. „Angst vor Ansteckung haben wir nicht“, sagt der Organisator, Zahnarzt Tobias Arnold. Das Virus ist mittlerweile bekannter, wir kennen uns durch unsere Ausbildung im Nasen-, Halsbereich bestens aus und zudem herrschen in der Praxis schon jeher hohe Hygienestandards.“

Zusätzlich zu den Schnelltests mit Abstrich im Nasen- oder Rachenbereich stellt Apotheker Oliver Köhler von „Apotheke an der Passage“ allen Kitas als Spende zusätzlich Spucktests zur Verfügung. So kann im Verdachtsfall jede Kita sofort selbst einen Test machen.

Die Corona-Teststation an der Bienwaldhalle in Kandel für die Verbandsgemeinde Kandel ist in Betrieb. Die Abteilung Haustechnik und der Bauhof haben dafür unter anderem Hütten für die Verkaufsstände von Christkindelmarkt umfunktioniert. „Kandel hält zusammen“, lobt Stadtbürgermeister Michael Niedermeier die unterschiedlichen Initiativen.