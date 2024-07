2024 ist ein Schnakenjahr – und das nicht nur entlang des Rheins. Die professionellen Stechmückenbekämpfer haben bereits mehr oder weniger kapituliert. Bleibt also nur die Eigeninitiative, um sich vor den Plagegeistern zu schützen. Dennis Nitsche aus Wörth hat für sich eine Lösung gefunden.

Dennis Nitsche schraubt den Deckel des in seinem Garten platzierten Biogents Mosquitaire CO2 auf und holt ein kleines Säckchen heraus. Mindestens 200 tote Stechmücken sind darin gefangen. Die Ausbeute der vergangenen 24 Stunden. Nicht schlecht. „Na ja, die sind uns mal in Haus und Hof erspart geblieben“, sagt Nitsche, der im Wörther Altort wohnt. Es sei die schiere Not gewesen, betont der ehemalige Bürgermeister der Stadt, die ihn auf die Suche nach einem Schutz vor den kleinen Blutsaugern gemacht habe. Seit er in Wörth wohne, habe er noch keine solche Schnakenplage erlebt.

„Ich bin im Internet auf das Gerät aufmerksam geworden“, sagt Nitsche. Überzeugt hat ihn, dass diese elektrische Falle auch von Tropeninstituten eingesetzt wird. „Diese robuste Falle kommt ganz ohne Insektizide aus und ist so konzipiert, dass sie in Ihrem Garten aufgestellt werden kann, um Sie vor Mückenstichen zu schützen“, wirbt der Hersteller.

Das Gerät muss mit einer CO2-Flasche verbunden werden. Kohlendioxid ist der wichtigste Lockstoff Schnaken. Das CO2 und der Lockstoff BG-Sweetscent verstärken gegenseitig ihre Wirkung und sind für Schnaken unwiderstehlich. „Der Fangradius beträgt rund 20 Meter“, sagt Nitsche. Er positioniert das Gerät mal im Garten, mal im Hof. Rund 230 Euro haben ihn der BG-Mosquitaire gekostet, dazu kämen 60 Euro für eine CO2-Flasche. Diese reiche wohl für den ganzen Sommer. Seit gut einer Woche hat Nitsche das Gerät im Einsatz. Die ersten Fangerfolge überzeugen ihn.

Wer sich für den Biogents Mosquitaire CO2 interessiert, der kann sich selbst ein Bild von der Funktionsweise des Gerätes machen. Nitsche ist zu einer kleinen Präsentation in seinem Garten in der Friedrichstraße 34 in Wörth bereit, und zwar am Dienstag, 2. Juli, um 10 Uhr.