Bei einer Veranstaltung im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins in Kandel kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.30 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine fünfköpfige Personengruppe. Hierbei wurden ein 19- und ein 20-Jähriger durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls sollen sich an die Polizeiinspektion Wörth wenden.