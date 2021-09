Seit geraumer Zeit werde die Bahnlinie Wörth-Germersheim vermehrt zum Befördern von Gütern benutzt, so die Beobachtung von Armin Newill aus Wörth. „Täglich, bis in die Nacht zu Unzeiten etwa 5 bis 10 Züge, im Mittel an Güterwagen pro Zug 30 bis 40 Waggons.“ Sie donnern durch die tangierenden Ortschaften, so Newill am Montag in einem Schreiben an die RHEINPFALZ: „Alte Laufräder der Güterwagen erhöhen den dadurch erzeugten Lärm um ein Vielfaches.“

Aus dem Bundesverkehrsministerium verlautet dazu unterdessen, dass der Bahnstreckenabschnitt Wörth-Germersheim „lärmsaniert“ werden soll. Dies sei ihm mitgeteilt worden, so der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) am Mittwoch. Die geschehe im Rahmen des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms der Bundesregierung. Aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen werden dort möglich, wo die Lärmgrenzwerte von 67/57 dB(A) Tag / Nacht in reinen Wohngebieten beziehungsweise 69/59 dB(A) Tag/Nacht in Mischgebieten überschritten werden.

Gebhart erwartet keine schnelle Umsetzung. Aufgrund der Vielzahl der zu sanierenden Ortsdurchfahrten könne die Bahn nach eigenen Angaben noch nicht abschätzen, wann sie mit der Bearbeitung des Abschnitts Wörth-Germersheim beginnen wird. Andere Abschnitte seien aufgrund der Lärmbelastung vergleichsweise höher priorisiert. Allerdings habe es in den vergangenen Wochen aus der Südpfalz immer wieder Anfragen von Anwohnern wegen des Lärms entlang der Strecke gegeben.