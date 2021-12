Eine 16-jährige Schülerin wurde am Donnerstag gegen 7.10 Uhr angegriffen. Sie war in Kandel auf den Fußweg zwischen Krankenhaus und Wasserturm unterwegs, so die Polizei. Im Bereich des dortigen Hubschrauberlandeplatzes umklammerte ein Unbekannter die junge Frau plötzlich von hinten und versuchte sie festzuhalten. Die Schülerin konnte sich schließlich aus dem Griff lösen und wegrennen.

Täterbeschreibung: Rotes Kreuz

Der Täter hatte an der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger ein einfaches, mit zwei Strichen gezeichnetes, rotes Kreuz (tätowiert oder geritzt). Ansonsten wird er wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, helle Haut, trug einen schwarzen, fast knielangen Regenmantel von Nike mit weißem Logo, schwarze Jeans, schwarze Sneaker und eine weiße FFP2-Maske.

Hinweise



Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter 06341 2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.