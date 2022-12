Mit einer Lichtshow zu Halloween hat Luca Gaschler auf sich aufmerksam gemacht. Der 18-Jährige hat ein Patent angemeldet und Produktionslabels gegründet. Der nächste große Schritt steht unmittelbar bevor.

Das Interesse in den Tagen vor und an Halloween war groß. Die Leute wollten wissen, was da bei den Gaschlers im Garten so passiert. „Das war aber nur ein kleines Detail von dem, was ich anbieten kann,“ sagt Luca Gaschler, der die 13. Klasse der IGS Wörth besucht. Verschiedene animierte Halloween-Motive hatte Gaschler mittels seiner Video-Mapping-Software gezeigt. Über einen guten Zulauf konnte er sich jeden Abend freuen. Inzwischen hat er Einladungen zu den verschiedensten Anlässen erhalten. Bald gibt es eine eigene Web-Seite von ihm, Visitenkarten werden entworfen und er möchte sein Hobby demnächst auch als Gewerbe anmelden.

Wie es anfing und sich weiter entwickelte, erzählt er der RHEINPFALZ. „Ich war schon immer fasziniert, wie Profis Fernsehsendungen produzieren. Es hat mich interessiert, wie so eine Sendung entsteht, welche technischen Bauteile und Geräte dazu benutzt werden“, so der 18-Jährige. 2011 fing er im Urlaub mit einer geschenkten kleinen Digitalkamera an, selbst Videos zu produzieren. Bald wurde weitere Ausrüstung dazu gekauft, wie etwa Mikrofone und Fotoscheinwerfer für Weiß-Licht-Ausleuchtung. „Mit Hilfe meines Vaters, der als IT-Administrator mit Meisterbrief tätig ist, haben wir aus einem ausrangierten PC einen studiotauglichen PC zusammengebaut“, sagt Luca Gaschler. Zu allen Anlässen wurde sein Equipment durch Geschenke immer weiter ausgebaut. „Ich habe aber auch von meinem Taschengeld selbst investiert“, bemerkt der Oberstufenschüler.

Erste Erfolge in der Schule

2014 mussten im Deutsch-Unterricht verschiedene Videoaufgaben erledigt werden, was die meisten Mitschüler mit ihren Handys durchführten. „Meine technische Ausstattung und mein technisches Wissen waren so weit fortgeschritten, dass ich dazu öffentlich taugliche, fernsehähnliche Beiträge liefern konnte. Die Lehrer waren begeistert und zeigten sie auch anderen Klassen und Kursen. Bald kam die Nachfrage von Lehrern, ob ich nicht auch für ihre Kurse entsprechende Videos erstellen könne“, schildert Luca Gaschler seine ersten Erfolge. Diese blieben privat und waren noch nicht im Internet zu sehen.

„Um dem eine seriöse Note zu verleihen, entschied ich mich damals unter dem Pseudonym ,L&M TV’ zu produzieren“, sagt Gaschler. In jedem Video war mindestens einmal dieses Logo in Form eines Schildes zu sehen. 2016 bekam Luca Gaschler einen ausrangierten Laptop geschenkt, der schneller als der alte Windows XP Laptop war und Windows Vista besaß. Somit hatte er die Gelegenheit eines kostenlosen Schnittprogramms. „Es gelang mir zum ersten Mal ohne weiteren Geldeinsatz die Video- und die Tonspur miteinander zu kombinieren“, beschreibt Luca Gaschler diesen Fortschritt. 2017 bekam er einen kleinen Camcorder von Sony geschenkt, der Videoaufnahmen in HD und 25p und damit besserer Qualität möglich machte.

2018 Produktion auf neues Level gehoben

„Das mit bedeutendste Jahr war 2018. Ich bekam einen Desktop-PC und die Videobearbeitungssoftware MAGIX Video Deluxe Premium“, berichtet Gaschler weiter. Das hob die gesamte Produktion und deren Qualität nochmals auf ein ganz anderes Level. Vier helle Stativlampen und eine DSLR-Kamera von Canon mit 55mm- und 200mm-Objektiv kamen dazu. „Ich experimentierte mit Chroma-Key und Animationen – es war die Verwirklichung eines kleinen Traums, der mein Wissen und die Produktionen enorm vorantrieb“, freut sich der Schüler noch heute. Es entstanden zahlreiche kleine Filme, die im Rahmen eines Schulprojektes gedreht und dann professionell bearbeitet wurden.

Luca Gaschlers Equipment wurde immer weiter vergrößert. Es folgten Mikrofonanlagen, Lichter und Scheinwerfer oder Moving Heads. An einem kleinen DMX-Pult wurden kleine Szenen und Lichtsequenzen erstellt. 2019 stieg er zudem auf PC-Steuerung um. „Ich produzierte eigene fiktive Nachrichtenformate und erschuf am Computer eigene Studios in Form von 3D-Modellen, in denen ich später dank Live-Greenscreen moderieren konnte“, erzählt der 18-Jährige. Zwei Jahre nach der Gründung seines Produktionslabels „Gaschler Visions Studios And Digital Media“ sollte nun „golden media entertainments“ sein größtes Label werden. Erste Licht- und Videoprojekte begannen im öffentlichen Raum. Der erste Auftritt war in Maximiliansau anlässlich des Volkstrauertages mit einer Lichtshow seines IGS-Religionskurses. In der Schule leitete er auch eine eigene Film- und Video-AG.

Eigener Web-Videokanal

Im Jahr 2020 gewann Luca Gaschler den Tierschutzverein „Sonnenschein“ als offiziellen Partner der „golden media entertainments“, übernahm das Webdesign der Vereinshomepage, die mediale Gestaltung und die Seitenverwaltung sowie die öffentliche mediale Vertretung. Es folgten erste Produktionen unter diesem neuen Label. Jetzt investiert „golden media entertainments“ in eine eigene professionelle Webseite, nachdem das Label als Marke vom Patentamt geschützt ist.

„Ich kann bei Veranstaltungen alles bieten, was Ton, Licht und Videotechnik angeht. Ferner können Werbeclips oder Kurzfilme produziert werden“, sagt Luca Gaschler stolz, bevor er seine Visitenkarten drucken und seine Tätigkeiten als Gewerbe anmelden wird. Mit den „Golden News“ will er journalistische Kurzbeiträge auf dem eigenen Web-Videokanal oder in den sozialen Medien wie Youtube senden.