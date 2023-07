Die Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Riedinger Grundschule in Kandel haben im Frühling an einem Freitag „eine tolle Leistung vollbracht.“ Das schreiben Elena, Johanna und Johannes aus der 4a in einer Mitteilung an die RHEINPFALZ.

Die Kinder hätten mit sehr viel Begeisterung viele Sponsoren gefunden und seien erstklassig und mit enormer Ausdauer im Bienwaldstadion ihre Runden gerannt. „Sie sind teilweise über 20 Runden gelaufen.“ Unterstützung kam vom Förderverein, der die Läufer mit Obst und Wasser versorgt hat. Dabei haben die Grundschüler aller Klassenstufen insgesamt die stolze Summe von 19224,30 Euro erlaufen.

Diese Summe wurde durch zwei geteilt. Die Havilah Mission in Uganda bekam 9612,15 Euro. Mit dem Geld werden auf einem freien Gebiet nützliche Gebäude gebaut, zum Beispiel Schulen, Waisenhäuser, Krankenhäuser und vieles mehr. „Denn Uganda ist ein armes Land, in dem es viele Waisenkinder gibt und die Familien oft kein Geld für Bildung, Nahrung, medizinischer Versorgung und anderer lebensnotwendiger Dinge haben“, schreiben Elena, Johanna und Johannes. Denselben Betrag erhielt das Kinderhospiz Sterntaler. Er wird dazu benutzt, schwerkranken Kindern eine Freude zu machen und ihre ganzen Familien zu unterstützen und in dieser schweren Zeit zu begleiten.

Jüngst waren Beate Däuwel vom Kinderhospiz Sterntaler und Marina Wagaba mit ihren Kindern aus Uganda im Pausenhof der Ludwig-Riedinger Grundschule und die Spende wurde übergeben.