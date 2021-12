Viele Spenden hat die Tafel Wörth kurz vor den Weihnachtstagen erhalten. Überrascht wurde sie von der VR-Bank Südpfalz. Die hatte dieses Jahr beschlossen, nicht in Weihnachtsgeschenke zu investieren. Die fünf Tafeln in ihrem Geschäftsgebiet wurden dafür jeweils mit 2000 Euro beschert. „Wir finden es außerordentlich, was die Mitarbeiter der Tafeln ehrenamtlich für bedürftige Menschen leisten“, meinte der Regionaldirektor Kandel, Christian Bauchhenß bei der Übergabe des Schecks im Tafelzelt. Zum Spendenaufkommen beigetragen hatten auch das Europa-Gymnasium und die Carl-Benz-Gesamtschule (IGS). Eine Vielzahl von Schülern, Eltern und Lehrern beider Schulen übergaben Pakete an die beiden Vorsitzenden, um Kindern eine Freude zu bereiten. Die Weight Watchers Gruppe Kandel empfing die Vertreter der Tafel vor Ort. Sie hatte ihre verlorenen Kilos in Form von Lebensmitteln in ihre Workshops mit gebracht. Damit konnte die Tafel eine große Menge an lange haltbaren Lebensmitteln mit nach Wörth nehmen.